Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР начало проверку после схода колесной пары пассажирского поезда и гибелью двух человек.

По данным следствия, примерно 06:00 16 июня на участке в районе перегона станций Заозерное–Пугачево произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом. В результате происшествия погибли два человека.

От удара кабина «КамАза» загорелась, водитель и пассажир большегруза погибли на месте. В поезде находились 180 человек, 17 из них — дети. Одна женщина получила легкий ушиб головы, ей оказали необходимую помощь.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства и причины произошедшего, устанавливается материальный ущерб, причиненный РЖД.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, для координации работ по ликвидации последствий происшествия в Макаровский район экстренно выехал губернатор Олег Кожемяко. Он встретился с пассажирами поезда, после чего распорядился направить девять автобусов для того, чтобы доставить людей в Южно-Сахалинск.

Среди них были 17 человек, которые спешили на ранний авиарейс, а также в детскую областную и клиническую областную больницы. Все они в сопровождении автомобилей ГИБДД были оперативно отправлены в город.