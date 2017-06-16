Принятие каких-либо кадровых решений по итогам «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным — не самоцель.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дело абсолютно не в кадровых решениях, и никогда таких целей не ставится, тем более это не самоцель», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, главное — это понять, какие проблемы наиболее актуальны для людей, и «исходя из конкретных случаев, уже выйти на какие-то системные решения».

«Вот, собственно, то, чем сейчас занимается и президент, и по его поручению администрация [президента], — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных кадровых решениях в регионах после «прямой линии».