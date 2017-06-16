Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ доложили о возможном уничтожении Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади — лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ) .

«Главнокомандующий, естественно, на регулярной основе получает необходимые доклады от нашего оборонного ведомства», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента не стал давать оценку действиям ВКС России, в ходе которых, как предполагается, и был уничтожен аль- Багдади.

«Результат удара может оцениваться с тактической и со стратегической точек зрения Министерством обороны», — пояснил Песков.