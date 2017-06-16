Уходящий император Акихито
Закон, который разрешает императору Японии отречься от престола, был принят 14 июня парламентом страны. Его действие распространяется только на 83-летнего Акихито — он станет первым японским монархом за 200 лет, который отречется от престола
Сейчас Акихито — единственный в мире правящий император. Его коронация состоялась в 1990 году
Часть государственных обязанностей он принял на себя еще в 1988 году из-за болезни своего отца, императора Хирохито, правившего Японией с 1926 по 1989 год. На снимке — император Хирохито в 1973 году
Принц Акихито серьезно увлекался конным спортом. На фото будущий император во дворе императорского дворца в Токио во время неожиданно разыгравшейся мартовской метели
С женой, императрицей Митико, Акихито познакомился на теннисном корте в 1950-х годах. Она не принадлежала к кругам высшей знати
1959 год. Император Акихито и его невеста Митико в традиционных японских костюмах перед свадебной церемонией
После отречения императора будут именовать «дзеко», то есть «отрекшийся император», а его супругу, императрицу Митико, — «дзекого»
Император Акихито и императрица Митико во время празднования 50-летней годовщины бракосочетания в Императорском дворце в Токио 10 апреля 2009 года
После отречения ныне действующий император Японии должен будет сменить дворец, однако сохранит свое материальное содержание. Император Акихито и императрица Митико в императорском саду в Токио в апреле 2017 года
Мэр города Сома рассказывает императору и императрице об ущербе в районе, пострадавшем от землетрясения и цунами в 2011 году
Сменить императора Акихито на престоле должен будет его сын, 57-летний наследный принц Нарухито. На снимке Нарухито с родителями на прогулке в 1964 году
У самого Нарухито детей нет, наследовать ему будет младший брат Акисино, а затем — сын Акисино, который пока остается единственным представителем мужского пола в своем поколении. На снимке — члены императорской семьи в 2015 году
Императорская семья сегодня состоит из 19 человек, однако их количество, скорее всего, сократится в связи с замужеством первой внучки императора, принцессы Мако. На фото – императорская семья на прогулке на вилле Сузаки в 1998 году
Ранее принцесса Мако объявила о своем решении выйти замуж за своего однокурсника. По японским законам, принцесса после брака с простым гражданином должна покинуть императорскую семью. На снимке — принцессы Мако (слева) и Како во время празднования 83-летия императора Акихито в 2016 году
О своем желании отречься от престола из-за преклонного возраста император впервые объявил летом прошлого года — это заявление было встречено японцами с сочувствием
В последний раз японский император при жизни уходил на покой в 1817 году. На фото — император Акихито и императрица Митико во время прогулки возле своей виллы к югу от Токио