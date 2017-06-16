СУ СК по Ставропольскому краю завершило расследование дела мужчины и женщины, которые напали на полицейских во время попытки ограбления магазина. Материалы дела уже переданы в суд.

20-летний мужчина обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении оружия, покушении на разбой и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А его 27-летняя подруга — в покушении на разбой.

Как установило следствие, в прошлом году мужчина купил в Москве имитационный пистолет и патроны. Оружие он переделал в огнестрельное. Позже в одном из районов Ставропольского края он и его подруга попытались ограбить магазин. Однако их остановили полицейские для проверки документов. Мужчина открыл по ним огонь.

Позже выяснилось, что у обвиняемого психическое заболевание. Прокуратура просит применить к нему принудительное лечение. Дело женщины будет рассмотрено в суде по существу.

В соцсетях эту пару уже прозвали местными Бонни и Клайдом по аналогии с известными американскими грабителями, которые действовали во времена Великой депрессии, сообщает NewsTracker.