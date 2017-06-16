Следственный комитет (СК) России возбудил три новых уголовных дела в связи с обстрелами Донбасса из тяжелых вооружений, сообщила официальный представитель СК РФ Севетлана Петренко.

Отмечается,что дела открыты по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По данным следствия украинские военные, выполняя преступные приказы должностных лиц Минобороны, с 7 по 13 июня обстреляли из тяжелых видов вооружения гражданские объекты в Донбассе.

В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще два человека получили ранения.

«Очевидно, что они (военные) преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды...»,- сказала Петренко.

В настоящее время следователи устанавливают должностных лиц причастных к этим преступлениям.