Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с предложением расселить людей, пострадавших от пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне, в пустующих домах и квартирах в районе Кенсингтон. Жилища там принадлежат представителям состоятельной части населения.

«Это неприемлемо, что в Лондоне у нас есть пустые роскошные здания и квартиры, приобретенные лишь как инструмент последующего заработка от вкладов в недвижимость, в то время как бездомные и нищие ищут себе пристанище», — сказал Корбин журналистам.

Пожар в высотном здании, где проживали около 600 человек, произошел ночью 14 июня. По последним данным, погибли 17 человек, в больницах остаются 37 пострадавших.