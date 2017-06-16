Пакет законопроектов, предусматривающих наказания за препятствование работе бригад скорой помощи и нападение на врачей, депутаты Госдумы приняли в первом чтении.

За препятствование работе «скорых» законопроекты предусматривают как административную, так и уголовную ответственность, сообщает сайт НТВ.Ru. Так, уголовная ответственность предусмотрена в случае, если препятствование работе медиков привело к причинению средней тяжести вреда здоровью пациента. Нарушителю грозит штраф в размере 40 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, исправительные работы на срок до года или ареста до четыре месяцев. В случае если из-за препятствования работе врачей пациент скончался или получил тяжкий вред здоровью, виновному грозит наказание в виде 4 лет принудительных работ или лишение свободы до 4 лет с лишением права занимать ряд должностей на 3 года. За угрозы убийством медикам скорых и за причинение легкого вреда здоровью нарушителю грозит до 5 лет принудительных работ или лишение свободы.

Административное наказание в виде штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей либо арест на 15 суток ждет нарушителей за воспрепятствование работе врачей скорой помощи, «если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния». Для водителей, блокирующих машины «скорых», предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей и лишения водительских прав от 1,5 до 2 лет.

Поводом для разработки законопроекта послужил ряд резонансных случаев, когда водители автомобилей отказывались пропускать машины «скорой» или блокировали их.

Проект был разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой совместно с главой думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым. Кроме того, в разработке документа принимала участие министр здравоохранения Вероника Скворцова.