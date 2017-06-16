Благоустройство изношенного асфальтобетонного покрытия на двух мостах в Пскове проведут в текущем году. В частности, специалистам предстоит восстановить дорогу на Советском мосте через реку Пскову и на Ольгинском мосту через реку Великую. На эти цели направят порядка 5,77 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, источником финансирования выступает областной и городской бюджеты. Средства на эти цели будут выделены в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

На Ольгинском мосту планируется обновить 4233,7 кв. м покрытия, на Советском — 696. Завершить работы над проектом следует до 1 декабря текущего года, сообщает Псковское агентство информации.