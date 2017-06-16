Полицейские проводят задержания подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в городе Павлограде Днепропетровской области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что задержанных доставляют в отделы полиции для дальнейших следственных действий.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.