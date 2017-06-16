В конце прошлой недели в Ярославле загорелось «зеленое масло» на площадке бывшего сажевого завода у Юбилейного моста. Перед властями вновь поставлен вопрос о решении проблемы загрязнения питьевой воды. Тысячи тонн канцерогена находятся в хранилищах под землей на берегу Волги и медленно отравляют реку.

«Зеленым маслом» называют сырье для производства технического углерода, или сажи, отмечает ИА «ЯРНОВОСТИ». По данным кандидата технических наук, члена общественного экологического совета при губернаторе Ярославской области Сергея Капустина, на площади 4 га в центре города находится 16 тыс. т опасного нефтепродукта. Сейчас всё это постепенно вытекает в Волгу.

Как рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов, эту ситуацию никто не контролирует. Мэрия Ярославля разрабатывает технического задание на инженерно-технологические изыскания. После оценки объекта будут приниматься технические решения.