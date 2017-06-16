В Волгограде директор частной строительной компании с августа 2015 года в течение семи месяцев не выплачивал заработную плату 18 работникам. Сейчас сумма долга составляет 2,2 млн рублей.

В прокуратуру обратились работники стройфирмы с заявлением. В ходе проверки было установлено, что на момент образования долга компания не испытывала финансовых трудностей и руководитель мог погасить задолженность. Деньги на счете тратились на производственные и хозяйственные нужды.

Как сообщает novostivolgograda.ru, директор полностью признал свою вину. Ему грозит срок до трех лет лишения свободы. Зарплату работники до сих пор не получили.