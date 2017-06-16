Одной из главных задач Федеральной службы войск национальной гвардии является противодействие попыткам дестабилизировать обстановку в России. Об этом заявил главнокомандующий Росгвардией Виктор Золотов.

«У Росгвардии уже есть подобный опыт. Противодействие попыткам дестабилизации всегда было одной из основных задач войск правопорядка», — цитирует Золотова «Интерфакс».

Главнокомандующий Росгвардией сравнил протестные акции, проходящие сейчас в стране, с «цветными революциями».

По словам Золотова, методы расшатывания ситуации в обществе, «зачастую с опорой на чувства добропорядочных граждан, становятся всё хитрее и изощреннее». Для этих целей активно используется интернет.

Протестные акции, по мнению главы ведомства, имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и «цветные революции» в других странах. Он добавил, что созданием хаоса и общей дестабилизацией подменяются истинные цели борьбы с коррупцией, пишет «Свободная пресса».

По его словам, СМИ Евросоюза, Великобритании и США «ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны» под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России.

Противодействие общественно-политической дестабилизации в первую очередь должно оказываться в информационном пространстве, заявил Золотов, при этом, как ранее отметил Владимир Путин, делать это необходимо «во взаимодействии с гражданским обществом, с опорой на поддержку наших граждан».