Министерство внутренних дел России рассматривает возможность создания туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при ведомстве в Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя, передает «РИА Новости».

«Туристический поток всё возрастает, и поэтому даже то подразделение, которое было создано в Москве в 2014 году, уже показывает, что этот опыт был правильным», — пояснил он.

Владимир Колокольцев отметил, что сотрудники туристической полиции обучены навыкам и мастерству общения с иностранными гражданами, знают несколько языков: английский, испанский, французский, немецкий, даже китайский.

Усилия в этом направлении необходимо наращивать, подчеркнул министр.