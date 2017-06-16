Больная раком девушка из города Апатиты, накануне дозвонившаяся на «прямую линию» и жаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину, экстренно госпитализирована.

«Вчера Дарья по экстренным показаниям поступила к нам в больницу, была помещена в реанимацию, стабилизирована и машиной санитарной авиации отправлена в Мурманскую областную больницу», — сообщил журналистам главный врач Апатитско-Кировской центральной больницы (АКЦБ) Юрий Ширяев.

Также 16 июня в Апатиты выехала глава региона Марина Ковтун, которая встретилась с тетей онкобольной девушки.

«Готовятся документы для отправки Дарьи в одну из лучших клиник, где ей окажут помощь», — заверила губернатор.

После того как Дарья рассказала Путину о плачевном состоянии местного здравоохранения, следственное управление СКР по Мурманской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»). Следователи устанавливают медработников, которые будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, в ходе «прямой линии» 24-летняя Дарья Старикова, которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту Путину, рассказав, что врачи сначала ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз» и лечили спину. Из-за такой халатности время в лечении онкозаболевания было упущено. Дарья также проинформировала президента о том, что в городе недостаточно узких специалистов, большая часть из них находится в Кировске.