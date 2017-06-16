Киевские власти повысили в два раза тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) , сообщили украинские СМИ со ссылкой на Киевгорадминистрацию.

Уточняется, что ранее тариф содержания многоквартирных домов и придомовых территорий составлял 3 гривны (6 рублей) за 1 кв. м, теперь тариф будет равен 6,5 грн.

Новое тарифицирование коснется более 8 тыс. домов украинской столицы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги — одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления финансовой поддержки Киеву.