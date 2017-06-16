Казани присвоено звание беговой столицы России. Столица Татарстана стала победителем первого всероссийского полумарафона «ЗаБег».

Соревнования одновременно начались 21 мая в 10 российских городах. В Казани в них приняли участие около 10 тыс. человек. Более половины приехали из других регионов. Были и представители 27 зарубежных стран, отмечает ИА «Татар-информ».

Для определения беговой столицы России города, участвовавшие в акции, оценивали по трем критериям: количество бежавших, длина дистанции и общее время, за которое она была преодолена. Казань в общей сложности заработала 50 баллов, в то время как Москва — лишь 19, отмечает агентство.

Следующий всероссийский полумарафон запланирован на май 2018 года.