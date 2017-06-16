Бойца Росгвардии ударили ножом на акции 12 июня в Петербурге
Сотрудник Росгвардии получил ножевое ранение в спину в ходе несанкционированной акции в Петербурге 12 июня.
Об этом заявил журналистам замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.
«В Санкт-Петербурге боец ОМОНа получил удар ножом в спину», — сказал он.
Меликов пояснил, что подразделения ОМОНа были вынуждены жестко выстраивать линию блокирования, чтобы не допустить давки, передает ТАСС.
По его словам, именно в этот момент боец получил ранение.
«Провокации были налицо», — добавил замглавы Росгвардии.