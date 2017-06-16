Летом многие любят полежать в гамаке или на пляже с книгой. «Известия» публикуют подборку книжных новинок, с которыми будет интересно в отпуске и дома.

Фото: пресс-служба издательства "Центрполиграф

«Она и всё остальное. Роман о любви и не только»

Даниил Гранин

«Центрполиграф»

Здравствующий классик отечественной литературы Даниил Гранин в свои 98 лет не утратил ни таланта, ни творческой активности. Новый роман автора — история послевоенной любви тех, на ком отразилась, хоть и не напрямую, эта страшная война. Магда — дочь немки и русского лейтенанта встречает в Берлине русского парня Антона Чагина. И влюбляется, причем взаимно. Но проблема в том, что Антон не хочет жить в Германии, а Магда — переезжать в Россию… Роман Гранин писал, опираясь на реальные исторические факты, а также воспоминания о войне и блокаде — свои, друзей и современников.

Фото: пресс-служба издательства "Пальмира"

«Юрий Гагарин: Один полет и вся жизнь»

Антон Первушин

«Пальмира»

Член Федерации космонавтики России Антон Первушин задался целью написать наиболее полную и подробную биографию первого отечественного космонавта. Это не просто книга, но масштабное исследование жизни и подвига Юрия Гагарина, тесно связанное с историей российского ракетостроения. Тайны нашей космонавтики, популярные легенды и их анализ собраны под одной обложкой и доступны всем интересующимся историей покорения космоса.

Фото: пресс-служба издательства "Никея"

«В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва»

Сергей Дурылин

«Никея»

Сергей Дурылин был одним из самых удивительных людей начала XX столетия. Учитель Марины Цветаевой, восхищавший Кнута Гамсуна, Дурылин известен как религиозный писатель, литературовед, искусствовед, театральный критик. «В родном углу...» — его последняя, автобиографическая книга. В ней он возвращается к своему детству и юности, годам учебы в 4-й мужской классической гимназии. Коренной москвич, страстно любящий свой родной город, проницательный наблюдатель и участник его повседневной жизни, Дурылин создает блестящие по своей выразительности и глубине обзоры целых срезов и пластов жизни дореволюционной Москвы.

Фото: пресс-служба "Редакции Елены Шубиной"

«Существованья ткань сквозная…»

Борис Пастернак

«Редакция Елены Шубиной»

Переписка с Евгенией Пастернак, не переиздававшиеся с конца 1990-х годов, дополнена письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями. Переписка словно возвращает читателя в Серебряный век, во времена рождения новых поэтических направлений русской литературы.

Фото: пресс-служба издательства Эксмо

«Охотники. Пророчества Разрушения»

Ник Перумов

«Эксмо»

Этим романом один из самых популярных российских фантастов открывает новый книжный цикл о противостоянии магов и вампиров. Столетиями длившаяся борьба вдруг сменилась странной дружбой Ночного народа и Капитула магов. Какими будет последствия для обычных людей, которых маги всегда защищали от вампиров? Все ответы — под яркой обложкой.

Фото: пресс-служба Издательской Группы «Азбука-Аттикус».

«Фантастические твари и где они обитают»

Джоан Роулинг

«Азбука-Аттикус»

Новое издание последнего романа «мамы» Гарри Поттера с уникальными черно-белыми иллюстрациями. Те, кто посмотрел одноименный фильм, смогут узнать, как же на самом деле выглядели герои книги и добавить в свою коллекцию издание, которое приятно не только почитать, но и пролистать ради мастерских иллюстраций.

Фото: пресс-служба издательства молодая гвардия

«Евтушенко»

Илья Фаликов

«Молодая гвардия»

Подробная биография недавно скончавшегося российского поэта из когорты шестидесятников. Автор бессмертного высказывания «Поэт в России — больше, чем поэт», в жизни Евгений Евтушенко был, как и все люди, непростым, о чем и сам писал: «Я разный — я натруженный и праздный. Я целе и нецелесообразный…». Фаликов постарался написать нехвалебную оду и отразить множество перепетий жизни своего героя.