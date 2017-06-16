В Твери запустили безналичную карту оплаты общественного транспорта. Она будет называться «Иволга», и на ней будет изображение этой птицы на желтом фоне.

Владельцы карты получат скидку 10% стоимости проезда на всем муниципальном транспорте, а также бесплатную пересадку в течение 45 минут.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», это будет не только электронный билет на транспорт, но и электронная карта. С помощью нее можно будет оплачивать парковку, питание в школе, туристические услуги и даже запись к врачу.

Разработкой карты занималась компания ISBC. Представители сообщили, что уже думают о различных формах носителей, таких как брелок, браслет и даже наручные часы. Такой опыт уже успешно проведен в Москве, Екатеринбурге и Казани.

Разработчики также заявили, что турникеты не будут устанавливаться, потому что предприятие доверяет своим пассажирам.

Карты можно приобрести у водителей общественного транспорта или в киосках «Союзпечати».