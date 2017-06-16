Авиакомпания «Якутия» задолжала за обслуживание аэропорту Якутска 509 млн рублей. Сейчас воздушная гавань вынуждена брать кредиты, чтобы обеспечить деятельность перевозчика-должника.

О сложившейся ситуации на совещании в Ил Тумэне доложил заместитель генерального директора аэропорта Евгений Чекмарев, сообщает ИА SakhaNews. Глава комитета парламента Виктор Федоров заявил, что при очередных внесениях поправок в госбюджет долг перевозчика будет учтен.

С руководством авиакомпании «Якутия» парламентарии встретятся 20 июня. На повестку дня будет вынесен вопрос использования денег, выделенных на поддержку компании.