Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сообщил о решении покинуть клуб президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Об этом сообщает A Bola.

Желание португальского форварда связано с обвинениями властей Испании в его адрес по факту неуплаты налогов на сумму €14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок создал три фиктивные фирмы для уклонения от уплаты налогов, с помощью которых вывел в офшоры не менее €150 млн. Это те деньги, которые были заработаны на коммерческом использовании образа Криштиану Роналду.

В случае признания футболиста виновным ему грозит штраф в €28 млн, а также тюремное заключение сроком 7 лет. Представители Роналду опровергали обвинения в адрес футболиста, а «Реал» выступил в поддержку игрока, выразив уверенность в его полной невиновности.