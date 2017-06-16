Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с государственным визитом, который продлится с 19 по 23 июня.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров на высшем уровне 20 июня будут обсуждаться «ключевые вопросы двусторонних отношений и намечены меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях».

Кроме того, главы двух государств обменяются мнениями «по различным аспектам продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также по ряду актуальных международных и региональных проблем».

По итогам визита предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.