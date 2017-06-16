В Новочеркасске Ростовской области из инфекционной больницы выписываются последние пациенты, отравившиеся шаурмой на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Среди пострадавших были двое детей в возрасте 8 и 2,5 года. Во вторник и в среду были выписаны из больницы 32 человека из 47, остальных готовят в настоящий момент к выписке, сообщает RostovGazeta.

Как ранее писали «Известия», все пациенты купили шаурму в одном торговом павильоне и были доставлены в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления средней тяжести. Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что в анализах больных был возбудитель сальмонеллеза.