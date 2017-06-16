Специалисты регионального Роспотребнадзора признали водоемы Красноярска опасными для купания. По результатам исследования проб воды на Абаканской протоке эксперты пришли к выводу, что вода в искусственном водоеме не соответствует установленным нормативам, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверок установлено, что количество термотолерантных колиформных бактерий, содержащихся в воде, превышает показатели нормы в 3,5–7 раз.

Помимо этого, специалисты исследовали пляж в районе озера парка «Октябрьский», где также были обнаружены опасные для здоровья бактерии.

«Управление Роспотребнадзора не рекомендует населению использование водоемов Красноярска для купания. Вода в них опасна для здоровья, несет угрозу заражения гепатитом А, кишечными, энтеровирусными инфекциями и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — приводит заявление ведомства Сибирское агентство новостей.

В ведомстве добавили, что качество песка на пляжах Красноярска соответствует нормам.