С 1 июля цена на билет в общественном транспорте Липецка составит 22 рубля. Экономически обоснованный тариф — 26 рублей, но бюджетные субсидии в размере 382 млн рублей позволили уменьшить цифру. По карте проезд будет стоить 17 рублей.

На территории всего региона через две недели начнет действовать новая безналичная система оплаты проезда в общественном транспорте, меняются тарифы на проезд и устанавливаются новые правила предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Специальная транспортная электронная карта заменит действующий единый социальный проездной билет, пишет GOROD48. Липецкая область первой в России переходит на единую карту по всему региону.