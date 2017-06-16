Защитник «Реала» и сборной Португалии Пепе попал в шорт-лист нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, представитель 34-летнего футболиста Жорже Мендеш обсуждал с руководством сине-бело-голубых возможность переезда в Петербург.

Отмечается, что питерская команда готова предложить Пепе двухлетний контракт с окладом порядка €5 млн.

Напомним, португальский игрок после истечения контракта с мадридским «Реалом» находится в статусе свободного агента.

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