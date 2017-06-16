Власти Орла вновь ищут подрядчика на возведение пешеходного моста
Власти Орла не оставляют попыток найти подрядчика на строительство пешеходного моста через Оку. Объявлен очередной электронный аукцион, заявки на который принимаются до 29 июня.
Начальная цена контракта – 306,7 млн рублей. Сами торги пройдут 3 июля, сообщает InfoOrel.ru, напоминая, что прошлый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих в нем участвовать.
Как писали «Известия», построить пешеходный мост через Оку предложил бывший главный архитектор города Ваагн Вермишян. Сооружение должно соединить участок в парке у лодочной станции с набережной Дубровского.
Протяженность самого моста будет 121 м, а ширина — 4,5 м. Предполагается, что он будет сдан в эксплуатацию через три года.