Власти Орла не оставляют попыток найти подрядчика на строительство пешеходного моста через Оку. Объявлен очередной электронный аукцион, заявки на который принимаются до 29 июня.

Начальная цена контракта – 306,7 млн рублей. Сами торги пройдут 3 июля, сообщает InfoOrel.ru, напоминая, что прошлый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих в нем участвовать.

Как писали «Известия», построить пешеходный мост через Оку предложил бывший главный архитектор города Ваагн Вермишян. Сооружение должно соединить участок в парке у лодочной станции с набережной Дубровского.

Протяженность самого моста будет 121 м, а ширина — 4,5 м. Предполагается, что он будет сдан в эксплуатацию через три года.