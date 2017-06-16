Вооруженный мужчина в Австралии взял в заложники женщину и четырех детей
В пригороде Мельбурна, в Австралии вооруженный мужчина взял в заложники женщину и четверых детей, сообщает издание Australian.
Как сообщается, инцидент произошел в населенном пункте Эппинг. На место происшествия прибыла полиция.
«Мы попытались начать переговоры с мужчиной, но он вернулся в дом. Мы полагаем, он вооружен пистолетом», — передает газета слова представителя полиции.
Также в полиции заявили, что точно подтвердить, кто именно находится в заложниках, пока невозможно.
Уточняется, что жители района в целях безопасности эвакуированы.