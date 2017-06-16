Владимир Путин в курсе критики и выпадов в свой адрес, которые прозвучали в ходе подготовки к состоявшейся накануне традиционной, 15-й по счету «прямой линии» с президентом России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все острые обращения, критику, все выпады в адрес президента мы обязательно собираем в отдельной папочке и накануне передаем президенту, чтобы он был в курсе», — отметил Песков в четверг на телеканале «Россия 1» в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Песков отметил отсутствие конструктивной оппозиции в обращениях граждан, пояснив, что под этим подразумевает Путин. «Вот вы делаете то-то в отношении детских пособий. Я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так; если бы я был на вашем месте, я проводил бы вот такую политику», — привел пример пресс-секретарь президента. Путин, по словам Пескова, готов общаться именно с такой оппозицией, «он готов воспринимать их как своих визави».

Путина, по словам представителя президента, «по-человечески задевают крики о помощи, связанные с бездействием, с черствостью властей и чиновников», при этом Кремль старается найти ответы «на субстантивные обращения критического характера».

Песков также назвал несправедливыми обвинения в том, что вопросы на «прямой линии» постановочные, а люди, задающие их, проходят специальную подготовку, пишет «Ридус».

Пресс-секретарь пояснил, что то, что вопросы собираются в течение недели, а точки прорабатываются заранее, не является секретом. И понятно, что накануне со многими, кто задал вопросы во время «прямой линии», «связываются и спрашивают, будет ли человек дома, если ему перезвонить во время «прямой линии». Это совершенно нормально», — объяснил пресс-секретарь Кремля.