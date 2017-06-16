Москва полностью готова к проведению матчей Кубка конфедераций по футболу.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в пресс-центре Кубка конфедераций для неаккредитованных журналистов.

Он отметил, что основные матчи московской части Кубка будут проходить на новом стадионе «Спартак» в Тушине.

Мэр добавил, что там же расположен медиацентр. Кроме того, по его словам, Москва создала еще один пресс-центр в Колонном зале Дома Союзов.

Пресс-центр для представителей СМИ, которые не смогли получить аккредитацию, заработал 15 июня в центре Москвы. Он рассчитан на 80 рабочих мест. Такие пресс-центры уже работают в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.