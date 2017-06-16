В Пензе будут наказаны родители двух подростков, которые гуляли по крыше многоэтажки. Как сообщает областная прокуратура, в отношении представителя одного из них возбуждено административное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию». То, каким будет наказание, определит районная комиссия по делам несовершеннолетних.

Что касается родителей второго подростка, то информация о произошедшем отправлена по месту его жительства в город Белинский, где и будет приниматься решение.

ИА «Пенза-пресс» уточняет, что сейчас доступ на крышу дома в Арбеково ограничен. Если подобный случай повторится, будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

В последнее время в Пензе участились случаи появления подростков на крышах высоток. В марте в сеть выложили видео, как трое молодых людей гуляют по кровле девятиэтажного дома. А один из них свисает с нее, держась за край. В апреле на крыше высотки в Арбеково были замечены шесть молодых людей. В мае две девочки забрались на козырек подъезда многоэтажного дома.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев дал поручение провести совещание с руководителями УК, ТСЖ и ЖСК, чтобы ограничить доступ на крыши домов посторонним.