Переданный в конце мая ВМС США самый дорогой в мире авианосец Gerald R. Ford оказался небоеспособен. Морское судно стоимостью $13 млрд не может принимать и отправлять истребители со своей палубы.

Как сообщает агентство Bloomberg, в связи с необходимостью устранить технические неполадки стоимость системы приема истребителей (аэрофинишер) выросла с $301 млн до $961 млн.

Также отмечается, что авианосец не может обеспечивать запуск истребителей F/A-18 с полностью заправленными дополнительными топливными баками, находящимися под крыльями.

Gerald R. Ford стал первым новым авианосцем ВМС США с 2009 года, когда американскому флоту был передан авианосец George Bush. Его строительство началось в 2009 году, к сентябрю 2014 года корабль должен был быть готов. Впоследствии этот срок был перенесен ноябрь 2016 года.

Его стоимость составляет $13 млрд. По этому показателю равных в мире ему нет.