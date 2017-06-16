В Великом Новгороде реализация программы «Комфортная городская среда» стартует в августе. Благоустройство коснется части парка Юности, сквера у пруда в «Луговом» и берега реки Веряжа в Западном районе.

При проектировании были учтены пожелания жителей. В частности, в парке Юности появится первая площадка для детей с ограниченными возможностями, пишет Новгород.ру. Там будет организовано круговое движение для пешеходов.

После корректировок стоимость работ в парке выросла с 15 млн до 16 млн 474 тыс. рублей. В настоящее время власти работают над утверждением списка объектов на 2018–2022 годы.