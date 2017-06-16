Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева (СибГу) разработали уникальный сорбент, позволяющий устранить нефтяные загрязнения почвы в 7-10 раз эффективнее, чем аналоги.

Как сообщает ИА FlashSiberia, сорбент состоит из микроорганизмов, выделяемых из почв в местах нефтезагрязнений. Он способен разлагать нефть до простых соединений, не обладающих токсичными свойствами. За один теплый сезон вся нефть или нефтепродукты разлагаются до углекислого газа и воды, при этом восстанавливается растительный покров. В естественных условиях процесс восстановления нефтезагрязненных почв проходит в течение десятилетий. Также сорбент не требует сбора и утилизации, в отличие от аналогов.

В настоящее время специалисты занимаются модификацией сорбента, пытаясь облегчить условия его нанесения. В ближайшее время в производстве будут использоваться кора или опилки — один из путей решения проблемы утилизации отходов деревообработки в Красноярском крае.

Это не первая подобная работка красноярских ученых. Ранее специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) создали высокоэффективные сорбенты для снижения экологического ущерба от нефтяных загрязнений. Вещество способно восстанавливать водоемы и почвы после загрязнения нефтью и полимерами.