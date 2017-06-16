Возможное убийство лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади мало повлияет на ход боевых действий, так как это скорее номинативная фигура, сказал в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев. Ранее в Минобороны сообщили, что по предварительным данным лидер группировки был уничтожен 28 мая в Сирии в результате российского авиаудара.

«Сообщения об убийстве Багдади поступали неоднократно, но не подтверждались. Неизвестно, подтвердится сейчас или нет, но само по себе «убийство» Багдади, который считается халифом Исламского государства, мало влияло на ход того, что происходит в время боевых действий. Я думаю, что и сейчас будет так же, даже если известие о его смерти подтвердится — потому что на самом деле аль-Багдади это фигура номинальная. Реально руководят действиями «Исламского государства» члены так называемой Шуры, то есть консультативного совета: на мой взгляд, они и определяют в основном ход событий», — сказал Труевцев.

Командование Международной коалиции во главе с США пока не может подтвердить информацию о ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство») Абу Бакра Аль-Багдади.