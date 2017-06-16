Американский писатель Стивен Кинг увидел схожесть между президентом США Дональдом Трампом и персонажем книг о Гарри Поттере — дементором.

Бринатская писательница Джоан Роулин попросила Кинга оценить «уровень бреда» некоторых рассуждений американского президента по шкале от Энни Уилкс до Куджо (оба герои романов Кинга). Однако «король ужасов» посчитал, что Трамп более похож на другого персонажа.

«Я считаю, что у него есть что-то общее с аурой дементора», — написал Кинг в своемTwitter.

Также писатель сравнил президента США с имульсивным подростком.

«Трамп в качестве президента — это импульсивный и вспыльчивый 15-летний подросток с лицензией на вождение 18-колесного грузовика», — написал Кинг.