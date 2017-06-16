Автомобили с дизельным двигателем могут оказаться под запретом в Германии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

О необходимости такого решения задумались власти Мюнхена. Идея запрета появилась в связи с ухудшением экологической обстановки. Так, концентрация оксида азота в воздухе города стала чрезвычайно высокой. Как сообщает «Русская планета», в настоящее время власти готовы не распространять запрет на дизельные автобусы и такси, а также на машины, двигатели которых соответствуют «Евро-6».

Немецкие производители же убеждены, что запрет на дизели не улучшит экологическую обстановку.