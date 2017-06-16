В Челябинском областном суде рассматривается иск местного жителя Владимира Казанцева к региональному правительству. Он требует отменить решение о переводе лесопарковой зоны в другую категорию для разработки Томинского месторождения.

Накануне состоялось первое заседание, а следующее назначено на 13 июля, когда правительство должно представить свое мнение по этому иску.

ИА «Урал-пресс-информ» отмечает, что рассмотрение вопроса Томинского ГОКа в суде происходит на фоне протестных настроений в регионе, сбора подписей против решения властей о переводе земель и и соответствующего письма президенту.

Агентство напоминает, что Томинское месторождение находится в границах так называемого зеленого пояса вокруг Челябинска. В 2013 году областные власти перевели часть лесов на его территории в статус противоэрозионных. Это разрешило вести на участке вырубку леса. Однако, как не раз заявляли местные экологи, подобное решение угрожает сохранности Шершневского водохранилища.