Командование Международной коалиции во главе с США пока не может подтвердить информацию о ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра Аль-Багдади.

Об этом информирует катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление командования альянса.

Напомним, Минобороны РФ проверяет информацию о возможном уничтожении Багдади при авиаударе российской военной авиации в мае.

На прошлой неделе сирийское СМИ сообщали о ликвидации лидера ИГ под Раккой. Однако подконтрольное боевикам агентство Amaq данную информацию пока не подтвердило