Администрация социальной сети Facebook тестирует новое программное обеспечение (ПО) для противодействия распространению в Сети пропаганды экстремизма и терроризма, сообщили в администрации компании.

Отмечается, что тестируемые технологии включают в себя элементы искусственного интеллекта, что позволяет реже задействовать людей при принятии решений об удалении или блокировании запрещенного контента.

«Контекст имеет первостепенное значение в тех случаях, когда мы имеем дело с визуальным изображением, касающимся терроризма», — отметила начальник департамента глобальной политики управления компании Моника Бикерт.

Специалисты компании испытывают новое ПО в течение месяца. Один из инструментов нового программного обеспечения даже позволяет распознавать особенности и нюансы речи вербовщиков.