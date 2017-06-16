В выходные в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода и кратковременные дожди, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на погодный центре «Фобос».

По данным синоптиков, в субботу воздух в Москве прогреется до 18–20 градусов тепла днем и до 9-11 ночью. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможные кратковременные дожди.

В воскресенье прогнозируется 22–24 градуса тепла и также ожидаются кратковременные дожди.

«В воскресенье на погоду будет оказывать влияние антициклон с запада, температура вернется в рамки климатической нормы», — заключили эксперты.

Ожидается, что летняя погода продержится до конца следующей недели.