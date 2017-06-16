Пассажиры столичной подземки теперь могут пополнять карту «Тройка» онлайн без помощи зеленого валидатора. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Опция доступна пока только для владельцев смартфонов на базе операционной системы Android. Активировать платеж можно через приложение «Метро Москвы. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова заммэра и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, новая возможность помоет пассажирам сэкономить свое время.

Таким образом, после зачисления средств на карту «Тройка» пассажиру необходимо будет приложит карту к смартфону, и счет пополнится через NFC-соединение. Пополнить карту можно любым способом, включая «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney. Владельцы смартфонов на базе базе iOS также могут пополнить «Тройку» онлайн при помощи Apple Pay, однако для активации оплаты им нужно будет воспользоваться валидатором на станциях метро. Подтвердить оплату нужно будет с помощью Touch ID или пароля.