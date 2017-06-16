ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Кармаскалинском районе Башкирии. В результате погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по республике.

По информации ведомства, авария произошла на 7 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, водитель автомобиля «Daewoo Nexia» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с встречным ВАЗ 2110. В результате ДТП погибли два пассажира «Daewoo», пострадали водители обоих автомобилей и четырехлетний ребенок, сообщает «МедиаКорСеть».

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.