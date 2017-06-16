Гражданка Украины пыталась ввести в Польшу своего сына. Женщина спрятала восьмилетнего мальчика в чемодан, где его и обнаружили пограничники.

«Во время проверки поезда сообщением Киев–Перемысль пограничники в чемодане одной из пассажирок нашли восьмилетнего мальчика. Его мать пыталась ввезти мальчика в Польшу нелегально, спрятав его под слоем одежды. У ребенка не было документов, позволяющих пересечь границу», — сказала представительница Бескидского отделения погранохраны в Перемысле Анна Михальская, передает ТАСС.

Михальская добавила, что 50-летняя украинка уже второй раз пытается приехать в Польшу с сыном, у которого нет документов. В первый раз ее задержали 11 июня.

За помощь в нелегальном пересечении границы гражданку Украины наказали штрафом в размере 200 злотых (около $50).