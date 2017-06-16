В Брянске комиссия городской администрации признала подлежащими сносу 45 домов общей площадью более 17 тыс. кв м. Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда распространяется только на здания, признанные аварийными до 1 января 2012 года.

Проект завершается в августе, отмечает интернет-газета «Брянские новости». Однако переселение граждан из бараков продолжится.

В первую очередь сносят дома, на месте которых предполагаются строительные работы в соответствии с градостроительным планом. Стоимость работ по сносу одного барака варьируется от 100 до 250 тыс. рублей в зависимости от сложности объекта и его площади. На месте снесенных бараков в Фокинском районе построят детскую поликлинику.