Останкинский суд Москвы приговорил экс-главу управления Пробизнесбанка Марину Крылову к 3,5 года лишения свободы по делу о хищении 2,4 млрд рублей.

Как сообщает агентство «РИА Новости», после оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.

Следствие полагает, что в период с сентября 2014 по июль 2015 года Крылова и сообщники-руководители, а также иные сотрудники банка оказывали содействие в присвоении средств банка.

В Генпрокуратуре считают, что подозреваемые выдавали юридическим лицам не обеспеченные залоговым имуществом кредиты.

Напомним, Пробизнесбанк лишился лицензии в августе 2015 года. Накануне отзыва лицензии кредитная организация занимала 51-е место в банковской системе России.