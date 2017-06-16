В Ростовской области с 1 января 2018 года будут отменены налоговые льготы на движимое имущество. По словам вице-президента торгово-промышленной палаты региона Светланы Абдулазизовой, наибольший ущерб получат почти 8 тыс. транспортных компаний. Объем налогообложения в этой сфере возрастет в 15-20 раз.

Поэтому организация предлагает проводить отмену постепенно, передает RostovGazeta. В качестве примера приводится налог по кадастровой стоимости.

Вице-президент торгово-промышленной палаты региона также предложила освободить от уплаты налога те транспортные компании, которые осуществляют льготные перевозки, и сохранить в регионе квоту для инвесторов.