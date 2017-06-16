Памятник стойкости и мужеству павшим в годы Великой Отечественной войны появился в Мурманске. Мемориал возвели на южной стороне Семеновского озера в память о трагических событиях 18 июня 1942 года, когда вражеские самолеты сбросили на город 12 тысяч авиабомб, уничтожив свыше 600 домов.

В разработке монумента принимали участие местные жители, на лучший эскиз мемориала был объявлен конкурс. Памятник представляет собой печную трубу, окруженную колоннами, которая осталась после пожара в жилом доме. Возле монумента установлена кирпичная стена, на которой размещены награды Мурманска и стенды с архивными фотоматериалами. В темное время суток они будут подсвечены прожекторами. Торжественное открытие монумента запланировано на 17 июня, сообщает ИА «Би-порт».

Гитлеровские войска пытались взять Мурманск штурмом дважды: в июле и сентябре 1941 года, однако обе попытки оказались безуспешными. Отчаявшись, нацисты поменяли тактику и атаковали с воздуха, совершая налеты и забрасывая город бомбами. По количеству и плотности обрушившихся на город бомбовых ударов Мурманск уступает лишь Сталинграду.