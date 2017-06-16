Российские власти приняли конвенцию Совета Европы об отмывании денег и финансировании терроризма, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект о ратификации конвенции подготовлен Министерством иностранных дел России и Росфинмониторингом.

Ратификация позволит повысить эффективность взаимодействия России и других стран в борьбе с легализацией преступных доходов и финансировании терроризма.

«Документ позволит создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества»,— говорится в пояснительной записке кабмина.